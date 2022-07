EUA. Tiroteio em parada do 4 de julho faz seis mortos confirmados

A zona onde ocorreu o incidente foi evacuada e isolada pela polícia, que está a investigar o sucedido. Testemunhas falam em pelo menos 20 disparos em Highlands Parks.

A polícia refere que o autor dos disparos foi um jovem de 22 anos e que há "duas dúzias" de feridos em estado grave. O suspeito terá disparado a partir de um telhado, semeando o pânico.





Foi recuperada uma arma de fogo no local, afirmaram as autoridades.







O desfile foi cancelado.



"As agências de segurança estão a procurar o suspeito. Foi recolhida uma arma de fogo como prova", referiu o autarca dde Highland Park na página oficial da comunidade sublinhando que a polícia acorreu em grande número para impor um perímetro de segurança e isolar a área do incidente.



O tiroteio é o primeiro grande incidente do género no país desde o massacre registado a 24 de maio no Texas, na escola primária de Uvalde, que deixou 19 crianças e duas professoras mortas.







O jornal Chicago Tribune refere que o governador de Illinois, o democrata Jay Robert "J. B." Pritzker estava no local.



Um repórter do jornal local Chicago Sun-Times relatou ter identificado no local três corpos ensanguentados cobertos por mantas.



Também testemunhas citadas pela AP indicaram ter visto no local corpos ensanguentados cobertos.



O Sun-Times informou que o desfile começou por volta das 10:00 locais, mas que foi subitamente interrompido 10 minutos depois de serem ouvidos disparos.







(Com agências)