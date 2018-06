EUA vão pedir aos participantes na assembleia-geral da OEA para suspender Venezuela

Lusa02 Jun, 2018, 08:11 | Mundo

Mike Pence vai fazer o pedido no decorrer de uma receção que o número dois do Departamento de Estado, John Sullivan, convocou para segunda-feira na Casa Branca, destinada a membros das delegações que vão participar na assembleia-geral, informou na sexta-feira à Efe um funcionário da Casa Branca.

Na Casa Branca, Mike Pence "fará pessoalmente um apelo aos países" do continente americano com preocupações semelhantes em relação à Venezuela para que votem na terça-feira a suspensão do país da OEA, durante a sua 48.ª assembleia-geral, precisou esta fonte.

Para que a Venezuela seja suspensa da OEA é preciso que 24 dos 35 países membros (dois terços) votem a favor da proposta.

Na prática, a suspensão de um estado da OEA implica que o país deixe de participar em todas as atividades e programas do organismo, como os que visam o combate à corrupção ou a promoção da segurança e dos direitos.

A assembleia anual é o órgão supremo da OEA e nela se decide a ação e a política do organismo, se determina a estrutura e as funções dos seus órgãos e se coloca à consideração qualquer assunto de especial importância no continente americano.

A Organização dos Estados Americanos aprovou em maio a inclusão da situação na Venezuela na agenda oficial da sua assembleia-geral, embora ainda não seja final porque tem de ser aprovada na primeira sessão plenária.

Em abril de 2017, a Venezuela solicitou, formalmente, a sua saída da OEA, mas esta está por efetivar porque o processo leva dois anos a concluir.

O governo de Nicolás Maduro acusou os países da OEA e o secretário-geral deste organismo, Luis Almagro, de encorajar, com as suas críticas, a violência nas marchas antigovernamentais que ocorreram há um ano no país.

