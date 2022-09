EUA vão transferir 3,5 mil milhões de fundo afegão para um novo fundo na Suíça

De acordo com o Tesouro dos EUA, o dinheiro estará, assim, protegido do governo dos taliban e será utilizado para ajudar a estabilizar a economia em colapso do Afeganistão.

As autoridades norte-americanas sublinharam que nenhuma quantia irá para o Banco Central afegão, conhecido como DAB, até que esteja “livre de interferência política”.

“Não temos essas garantias hoje”, disse um alto funcionário dos EUA, citado pela CNN. O Banco Central afegão precisará de “demonstrar a sua independência da influência e interferência política”, para além de provar que “instituiu controlos adequados de combate à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo”, explicou o funcionário., disse o vice-secretário do Tesouro dos EUA, Wally Ademeyo, em carta enviada ao Conselho Supremo do banco central, consultada pela agência Reuters.

Os EUA deixam, contudo, claro que caso o DAB tome as medidas necessárias e o dinheiro seja desbloqueado, a Administração norte-americana continuará a não reconhecer os taliban como os detentores do fundo.

O novo fundo será, então, enviado para o Banco de Pagamentos Internacionais – uma organização internacional responsável pela supervisão bancária com sede na Basileia, na Suíça.Segundo explicaram as autoridades norte-americanas, o fundo será supervisionado por um conselho composto por um representante do governo dos EUA, um representante do governo suíço, o ex-chefe do banco central afegão e ex-ministro das Finanças, e Shah Mehrabi, um professor dos EUA que permanece no Conselho Supremo do DAB.

Meses de negociações

A criação do novo Fundo Afegão acontece após meses de negociações entre o governo norte-americano e o governo taliban, no Afeganistão, que exige a devolução dos sete mil milhões de dólares bloqueados pelos Estados Unidos que se encontram nos cofres da Reserva Federal de Nova Iorque (um dos bancos que fazem parte da Reserva Federal norte-americana).A questão do fundo é um tema bastante sensível e complexo. Por um lado, reconhecer os taliban como os detentores do fundo implicaria o reconhecimento do governo taliban no Afeganistão, um passo que a Administração Biden já disse estar fora de questão.

Há cerca de uma década, o processo do caso de 11 de setembro apontava para uma indemnização de cerca de sete mil milhões de dólares, a exata quantia reunida pelos anteriores governantes afegãos que se encontra numa conta da Reserva Federal de Nova Iorque.

O governo afegão invoca agora a catástrofe económica e humanitária que atravessa para exigir o desbloqueio dos sete mil milhões do fundo afegão.Os restantes 3,5 mil milhões estão a ser contestados em ações judiciais para pedidos de indemnização apresentados pelas famílias das vítimas do 11 de setembro.

Congelamento de bens gera controvérsia

A decisão de Joe Biden de apreender os fundos afegãos tem gerado controvérsia, na medida em que o Afeganistão enfrenta uma grave crise económica e humanitária, que poderá ser agravada com a chegada do rigoroso inverno afegão, que, por sua vez, ameaça desencadear uma onda migratória massiva na região.Em janeiro deste ano, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou ao fim do congelamento dos fundos afegãos para evitar uma catástrofe humanitária.Guterres chegou a disponibilizar a colaboração da ONU para criar um sistema de controlo de contas após o eventual envio dos fundos congelados "para evitar que sejam desviados" pelas autoridades de Cabul, e quando a ONU ainda não reconheceu oficialmente o Executivo taliban."Estamos profundamente preocupados com as catástrofes económicas e humanitárias que estão a agravar-se no Afeganistão e, em particular, com o papel da política dos EUA em promovê-las", dizia a carta, assinada, entre outros, pelo ex-ministro das Finanças da Grécia, Yanis Varoufakis, e pelo vencedor do Nobel de Economia em 2001, Joseph Stiglitz."Sem acesso aos seus fundos no estrangeiro, o banco central do Afeganistão não pode desempenhar as suas funções normais e essenciais", acrescentaram na carta.