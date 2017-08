EUA vê Rússia com "vontade" em discutir resolução para crise na Ucrânia

Lusa 07 Ago, 2017, 07:29 | Mundo

Rex Tillerson falava aos jornalistas sobre um encontro que manteve no domingo com o homólogo russo, Sergei Lavrov, na capital das Filipinas, à margem de um fórum regional sobre segurança.



No domingo, após o encontro com Tillerson, Lavrov referiu que o representante especial do presidente Donald Trump para as negociações da Ucrânia, Kurt Volker, fará em breve a primeira viagem a Moscovo, onde se encontrará com Vladislav Surkov, o enviado russo para a crise da Ucrânia.



Lavrov fez também uma avaliação positiva em relação às discussões bilaterais sobre a Ucrânia e a Síria, entre outras questões, acrescentando que os dois responsáveis concordaram em manter aberto um canal diplomático de alto nível, suspenso por Moscovo na sequência da imposição de sanções por Washington.



Na quarta-feira, Trump promulgou novas sanções contra Moscovo, designadamente pela alegada ingerência nas presidenciais norte-americanas de 2016 e o envolvimento no conflito na Ucrânia.