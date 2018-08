EUA voltam a aplicar sanções ao Irão com lamento de Bruxelas

RTP06 Ago, 2018, 17:50 / atualizado em 06 Ago, 2018, 18:06 | Mundo

Hassan Rouhani ficará ainda com menos margem de manobra a partir desta madrugada quando entrar em vigor a primeira fase das sanções económicas norte-americanas.



Os bloqueios vão incidir sobre transações financeiras e importação de matérias-primas, penalizações em compras no sector automóvel e na aviação comercial. Em novembro, a segunda fase poderá incluir medidas que afetem o sector petrolífero.



Sanções sobre estes produtos haviam sido levantadas em 2016, na sequência do acordo internacional que definiu os moldes da restrição do programana nuclear iraniano. O acordo visava evitar que o Irão desenvolvesse armas nucelares, ficando submetido a um rígido regime de vigilância.



A Agência Internacional de Energia Atómica garantia, no último relatório, com data do final de maio, que o Irão estava a respeitar os compromissos.



Também em maio, o presidente Donald Trump retirava os Estados Unidos do acordo, com o argumento de que o texto - assinado pelo então presidente Obama, pelos homólogos da China, Rússia, França, Reino Unido e pelos representantes da União Europeia -, não era suficiente para reduzir o programa de mísseis balísticos iraniano, restringir as suas actividades nucleares para além de 2025 e controlar o papel do Irão nas guerras regionais.

Pressão em Teerão

A reintrodução de sanções a nível internacional vem adensar o quadro para Hassan Rohani que, nos últimos dias, enfrentou greves e protestos contra as dificuldades económicas e o sistema político.



Na noite de domingo, era visível uma forte presença anti-motim na cidade de Karaj, onde o acesso à rede telefónica móvel e internet esteve cortado. Local de manifestações nos últimos dias, relatam os média estatais iranianos que cerca de 500 manifestantes atacaram uma escola religiosa nesta província.



Com uma taxa de desemprego superior a 12 por cento e uma taxa de inflação de 13,7 por cento, o rial iraniano perdeu dois terços do valor em seis meses.



Numa tentativa de travar a crise, o presidente iraniano apresenta esta tarde medidas para travar a queda da moeda e o impacto das sanções.



O vice-governador e chefe do departamento de câmbio do Banco Central do Irão, Ahmad Araghchi, e outros elementos do banco foram detidos e acusados de especulação.

Isolamento dos EUA

A Arábia Saudita e Israel, países que o Irão recusa reconhecer, já vieram apoiar o bloqueio dos Estados Unidos.



Em resposta, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros diz que “Trump, Bin Salmam e Netanyhau se tornaram no símbolo da desconfiança no mundo”.



“As suas políticas opressivas e medidas violentas isolaram-nos… o mundo distanciou-se das suas políticas hostis contra o Irão”, declarou Mohammad Javad Zarif, que acusa aqueles países de “pretenderem criar uma tensão psicológica contra o Irão”.

União “lamenta” sanções e anuncia acordo para proteger empresas

A União Europeia “lamenta profundamente” a decisão dos Estados Unidos de impor as sanções contra o Irão, ao mesmo tempo que anuncia um plano para proteger as empresas europeias que mantêm negócios com o Irão.As trocas comerciais entre a União Europeia e o Irão estão centradas no petróleo.



“Lamentamos profundamente a reimposição de sanções pelos Estados Unidos em virtude da sua retirada do Plano de Ação Global Conjunta”, disseram em uníssono os ministros dos Negócios Estangeiros da França, Alemanha e Reino Unido, em conjunto com a alta representante para a diplomacia europeia, Federica Mogherini.



Por isso, a partir desta terça-feira vão adoptar o “estatuto de bloqueio”, uma medida que interdita às empresas europeias os efeitos extraterritoriais das sanções americanas. Este estatuto já foi adoptado para contornar os bloqueios americanos a Cuba, Líbia e Irão.



Contudo, Federica Mogherini admite tratar-se de um “exercício difícil, uma vez que o peso dos Estados Unidos na economia mundial não é negligenciável”.



O Banco Europeu de Investimento rejeita apoiar os investimentos europeus no Irão e a maior parte dos grandes grupos europeis deverá deixar a República Islâmica, já que “os seus financiamentos e accionistas são em parte americanos”.



As trocas comerciais entre a União Europeia e o Irão estão centradas no petróleo. De um total de 10 mil milhões de euros em 2017, Teerão exporta 9 mil milhões em produtos petrolíferos. O Irão compra principalmente produtos químicos e de farmácia.