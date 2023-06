Euclid. Novo telescópio vai à descoberta de galáxias pela mão de um português

Desvendar os mistérios do lado desconhecido do Universo é a tarefa do novo telescópio que a Agência Espacial Europeia se prepara para lançar. O Euclid vai à descoberta de galáxias e, aos comandos desta missão espacial, está um português.

Um telescópio que vai ser lançado no sábado pela Agência Espacial Europeia, com participação portuguesa. À procura de mais conhecimento sobre o lado obscuro do Universo.