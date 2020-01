Eurodeputada aponta "opacidade" no caso de português desaparecido em Moçambique

A eurodeputada Isabel Santos, do Partido Socialista (PS) português, manifestou preocupação com o "silêncio" e "ideia de opacidade" das autoridades moçambicanas sobre o desaparecimento, em 2016, do empresário português Américo Sebastião, no Centro de Moçambique.