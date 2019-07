Eurodeputado do partido Brexit preconiza afundamento de barcos de pesca europeus

RTP12 Jul, 2019, 18:24 / atualizado em 12 Jul, 2019, 18:25 | Mundo

Robert Rowland, eurodeputado do partido do Brexit, escreveu no Twitter uma declaração sobre “a restauração da soberania” nas águas britânicas. Na opinião do eurodeputado, num cenário de saída do Reino Unido da União Europeia, barcos de pesca europeus que estejam em águas inglesas devem ser tratados como o "Belgrano", o navio argentino que foi afundado com um saldo de centenas de mortes.

O naufrágio do navio Belgrano foi o evento mais violento da Guerra das Malvinas, provocando a morte de 323 marinheiros argentinos.

“Apoiamos todos os nossos pescadores e a restauração da soberania sobre as nossas águas. Duzentas milhas da zona de exclusão, com qualquer navio de pesca estrangeiro a ter o mesmo tratamento que o Belgrano!”, escreveu o eurodeputado no Twitter.





Chris Davies, eurodeputado liberal-democrata que foi eleito esta semana presidente da Comissão de Pesca do Parlamento Europeu, apelidou as afirmações de Rowland de “cruéis”.





“Isso é pedir que as pessoas sejam mortas, isso é pedir que pescadores de outros países morram nas nossas águas. Isso é cruel. Isso põe-me doente”, afirmou Davies.

Everytime you think the Brexit Party can't get any dumber, more offensive or sickening another one of MEPs does something stupid. pic.twitter.com/DTh3ieTxUl — Chris Davies Lib Dem (@ChrisDaviesLD) 12 de julho de 2019

Na sua conta pessoal do Twitter, o liberal-democrata deixou ainda uma mensagem em vídeo a criticar as afirmações de Rowland. “Não há dúvidas de que o partido do Brexit irá argumentar que o eurodeputado nunca quis desejar a morte aos pescadores europeus. Mas aquelas palavras foram chocantes, e as palavras importam”, declarou.Em declarações ao The Guardian , o eurodeputado defende-se: “Foi um comentário irónico. Uma brincadeira feita em solidariedade com a eurodeputada do partido Brexit, June Mummery, que tinha acabado de ser fisicamente confrontada por outro eurodeputado liberal-democrata por defender os pescadores britânicos”.