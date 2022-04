Eurodeputado Manuel Pizarro eleito presidente da delegação do PS no Parlamento Europeu

Fonte da delegação do PS na assembleia europeia avançou à agência Lusa que Manuel Pizarro foi eleito numa votação presencial e secreta que decorreu esta tarde numa reunião da bancada, em Bruxelas.

Com oito votos a favor e um em branco, o nome de Manuel Pizarro foi aprovado por maioria para suceder a Carlos Zorrinho, que liderou a delegação socialista no Parlamento Europeu nos últimos sete anos e meio.

Numa declaração escrita enviada à Lusa, Manuel Pizarro indica que pretende, nos próximos dois anos (continuação do mandato), "dar continuidade ao trabalho em curso, assegurando a influência dos socialistas portugueses nas instituições europeias".

"Ao mesmo tempo, pretendo reforçar a ligação aos temas nacionais, alargando a presença dos eurodeputados em iniciativas no nosso país e a visibilidade dos temas europeus no espaço público nacional", acrescenta o responsável.

Com 58 anos, Manuel Pizarro é médico especialista em medicina interna.

Foi, entre 2008 e 2011, secretário de Estado da Saúde e, entre 2005 e 2013, deputado à Assembleia da República.

Assumiu, ainda, as funções de vereador na Câmara Municipal do Porto e de presidente da Federação Distrital do Porto do PS.

A delegação do PS no Parlamento Europeu é composta, além de Manuel Pizarro, por Carlos Zorrinho, Pedro Marques, Maria Manuel Leitão Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Sara Cerdas, Isabel Santos e Isabel Estrada Carvalhais.