Eurodeputados admitem aprovisionamento europeu de matérias-primas como lítio

A posição do Parlamento consta de um relatório de iniciativa -- ou seja, não vinculativo -- hoje adotado pela assembleia durante a sessão plenária em Estrasburgo, França, no qual os eurodeputados "constatam a possibilidade de desenvolver uma cadeia de valor das baterias responsável e sustentável através do aprovisionamento de matérias-primas essenciais, como grafite, cobalto e lítio, a partir de novas instalações na UE".

Os eurodeputados sublinham, por outro lado, que uma estratégia europeia de matérias primas essenciais, necessárias para a dupla transição verde e digital, "deve incluir elevadas normas ambientais e sociais", observando que o aprovisionamento "está muitas vezes associado a impactos ambientais potencialmente significativos, como a perda de biodiversidade ou a contaminação do ar, do solo e da água, bem como a eventuais conflitos com as comunidades locais".

O Parlamento exorta por isso a Comissão Europeia a "ter devidamente em conta todas as externalidades ambientais relativas à extração e transformação na sua análise de risco do aprovisionamento" e apela a um debate abrangente com a participação de todas as partes interessadas.

"O executivo comunitário deve também rever a Diretiva Avaliação de Impacto Ambiental, a fim de assegurar a realização de uma avaliação deste tipo para projetos de exploração mineira de todas as dimensões, devendo esta ser efetuada por um terceiro independente", acrescenta o relatório hoje adotado com 543 votos a favor, 52 contra e 94 abstenções.

Atualmente, a UE fornece apenas 1% das matérias primas para a energia eólica, menos de 1% das baterias de lítio, menos de 1% das pilhas de combustível, apenas 2% das matérias primas relevantes para a robótica e apenas 1% dos módulos fotovoltaicos à base de silício, refere o relatório.