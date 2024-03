Eurodeputados apelam a solução de 2 Estados para resolver conflito israelo-palestiniano

Em comunicado, o presidente deste subcomité do PE, Udo Bullmann, esclareceu que durante uma visita ao Egito, a Israel e à Palestina testemunhou o "terrível sofrimento" dos dois lados de um conflito com mais de cinco décadas.

"No entanto, encontrei muitas pessoas em Israel e na Palestina que estão a trabalhar para uma solução e um futuro melhor para todos, nomeadamente May Pundak e Rula Hardal. Uma com raízes israelitas, a outra com origens palestinianas. Juntas estão a liderar o movimento israelo-palestiniano `Uma terra para todos`", acrescentou o socialista Udo Bullmann.

Na nota hoje divulgada, os eurodeputados deste subcomité insistiram que só a chamada "solução de dois Estados" pode resolver este conflito, que está hoje no momento de tensões mais elevado das últimas décadas.

Pegando no trabalho desenvolvido pelas duas ativistas, o eurodeputado alemão apelou "a toda a União Europeia para que apoie veementemente e na totalidade todos os esforços de cooperação que tentam encontrar convergência entre dois mundos, que têm sido hostis um com o outro durante demasiado tempo".