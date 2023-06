Eurodeputados de visita a Lampedusa pedem maior solidariedade europeia

Numa conferência de imprensa no final da visita de dois dias, o presidente da delegação da Comissão das Liberdades Cívicas do Parlamento Europeu, Juan Fernando López Aguilar sublinhou o esforço incessante das equipas de socorro locais face à chegada diária de embarcações ilegais à costa desta ilha do Mediterrâneo, situada a pouco mais de 100 quilómetros da costa africana, e disse que "a União Europeia tem de melhorar a resposta".

"Reconhecemos o esforço de solidariedade interna em Itália", vincou, apontando que o país carrega um fardo muito pesado, até a nível financeiro, face às "transferências quase diárias do `hotspot` [centro de acolhimento] de Lampedusa para a Sicília ou o continente".

Isto, adiantou, um pouco à imagem do que sucede em Espanha, "com as transferências diárias de migrantes irregulares das ilhas Canárias para o continente".

Apontando que "o destino dos migrantes não é Lampedusa [Sicília] nem é Fuerteventura ou El Hierro [ilhas das Canárias], mas sim a União Europeia", o eurodeputado espanhol defendeu que "Lampedusa é Europa, como Paris, Madrid, Praga ou Budapeste, e precisa e merece uma resposta melhor".

"Gostaria de sublinhar que, independentemente das diferenças políticas, no seio do Parlamento Europeu, da Comissão de Liberdades Cívicas, ou mesmo desta delegação, este é um ponto assente: Lampedusa precisa de uma melhor resposta [do resto da Europa] do que aquela que tem tido", afirmou o deputado socialista.

Para ilustrar a pressão sob a qual Lampedusa se encontra atualmente, o eurodeputado afirmou que a delegação que encabeçou teve de alterar a sua agenda, tal o ritmo das missões no mar das equipas de busca e salvamento.

Lamentou ainda que ainda na última madrugada tenha ocorrido mais uma tragédia, com o naufrágio de uma embarcação de que resultaram três desaparecidos, incluindo uma criança de dois anos, adiantou.

"É verdadeiramente trágico o que está a suceder, e Lampedusa tem de saber que tem uma rede de solidariedade" europeia, disse, apontando que "atacar o problema do tráfico ilícito e desmantelar o seu modelo de negócio" é um elemento fundamental da resposta que é urgente dar.

Para tal, fez votos de que cheguem rapidamente a bom porto as negociações em curso entre o Parlamento Europeu e o Conselho (Estados-membros) com vista à conclusão do processo legislativo em torno do novo pacto em matéria de migração e asilo, recordando que há muito a assembleia tem vindo a apelar, em sucessivas resoluções, à criação de "vias legais e seguras de entrada na União", um dos elementos-chave para combater o tráfico de seres humanos desde o norte de África.

"Tenho esperança de que, com concessões mútuas, como sucede em todas as negociações, o pacto seja definitivamente aprovado e entre em vigor o mais depressa possível", concluiu.

O centro de acolhimento de Lampedusa tem enfrentado nas últimas semanas graves problemas de sobrelotação, face à interceção de numerosas embarcações com migrantes, tendo o Governo acionado o programa de transferência de migrantes para outras localidades, sobretudo na Sicília.