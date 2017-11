Eurodeputados destacam desenvolvimento e cooperação entre temas da cimeira

Lusa28 Nov, 2017, 09:29 | Mundo

"O revigoramento parceria UE-África constitui uma excelente oportunidade para definir grandes apostas com reflexo nos planos de cooperação Pós-Cotonou, permitindo atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável e cumprir as metas do Acordo de Paris", disse à Lusa o eurodeputado Carlos Zorrinho (PS).

O eurodeputado salientou também que os acordos de cooperação "são uma pedra de toque para que os valores prevalecentes na globalização sejam justos, adequados e capazes de responder às grandes questões dos nossos dias, designadamente às desigualdades, às alterações climáticas, às migrações forçadas e aos desafios da segurança".

"O futuro da Europa, mais do que em qualquer outra frente internacional, joga-se em África. Não apenas pela questão dos refugiados e pela evolução demográfica, mas também pelos profundos laços históricos, afetivos e económicos que unem estas duas regiões do globo", considerou, por seu lado, Paulo Rangel (PSD).

A reunião "ocorre num momento de grandes mudanças na África austral, designadamente em Angola e no Zimbabué" lembrou, acrescentando haver "um grande esforço na África subsaariana de contenção do fenómeno jihadista e terrorista. Que, aliás, se espalhou já a outras zonas do continente - veja-se o norte de Moçambique".

Para a cimeira, a União Europeia (UE) leva um "pacote orçamental para o desenvolvimento em que, de facto, os países africanos passam a ter um mecanismo de acesso reforçado e ágil", notou também, lembrando que o desenvolvimento "é um imperativo humanista a que a Europa não pode negar-se", mas representa ainda "um interesse estratégico fundamental".

Por seu lado, João Ferreira (PCP), adiantou defender "uma cooperação genuína, que privilegie setores essenciais - como a educação, a saúde, os serviços públicos em geral, a agricultura e a produção de alimentos, entre outros - e que seja respeitadora da soberania dos países e povos africanos e do seu direito ao desenvolvimento".

O eurodeputado denunciou, por outro lado, "as sucessivas estratégias da UE em relação a África denotam não um genuíno objetivo de cooperação para o desenvolvimento mas sim uma visão do continente africano como tabuleiro de disputa por matérias-primas, mercados e zonas de influência".

A eurodeputada do BE Marisa Matias sublinhou, por seu lado, a urgência de "trazer os Direitos Humanos para as negociações, mas como um valor e uma regra que vale o mesmo para todos e é cumprida igualmente por todos".

"Espero que seja uma cimeira de reciprocidade, de equidade, de respeito entre ambas as partes como iguais e não para aproveitamento dos recursos naturais de uma das partes ou para vantagens comerciais de apenas uma das partes", acrescentou.

A UE, assinalou ainda "não pode sistematicamente usar a ajuda ao desenvolvimento como chantagem impondo obrigações e utilizações dessas verbas, isso deve resultar das necessidades e vontades dos próprios povos".

Para o bloco europeu, a cimeira de quarta e quinta-feira, que marca dez anos de parceria com África, está a ser encarada como um ponto de viragem, cuja marca de partida é a vertente demográfica: em 2050, África terá o mesmo número de pessoas que tem hoje a Índia e a China juntas e mais de metade da população terá menos de 25 anos.

A quinta cimeira UE/África decorre em Abidjan, a capital económica da Costa do Marfim, com o tema `Investir na Juventude para um futuro sustentável`, e será presidida pelos líderes dos dois blocos, Donald Tusk e Alpha Condé.

Portugal estará representado pelo primeiro-ministro, António Costa.