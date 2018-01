Partilhar o artigo Eurodeputados iniciam ciclo de debates com líderes da UE sobre futuro da Europa Imprimir o artigo Eurodeputados iniciam ciclo de debates com líderes da UE sobre futuro da Europa Enviar por email o artigo Eurodeputados iniciam ciclo de debates com líderes da UE sobre futuro da Europa Aumentar a fonte do artigo Eurodeputados iniciam ciclo de debates com líderes da UE sobre futuro da Europa Diminuir a fonte do artigo Eurodeputados iniciam ciclo de debates com líderes da UE sobre futuro da Europa Ouvir o artigo Eurodeputados iniciam ciclo de debates com líderes da UE sobre futuro da Europa

Tópicos:

Agenda, Estrasburgo, Grécia,