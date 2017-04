Eurodeputados portugueses muito críticos sobre evolução do regime de Erdogan

Lusa 14 Abr, 2017, 12:34 | Mundo

"Todo o caminho que o Presidente Erdogan tem vindo a seguir, especialmente nos últimos anos, é altamente preocupante", sustentou o eurodeputado do PSD Paulo Rangel.

Ao contrário da perspetiva de "normalizar a presença do islão numa democracia", de uma "democracia islâmica", Erdogan "foi avançando para um regime que tem todas as características daquilo a que nós chamamos hoje as democracias iliberais", argumentou.

É sob o signo do estado de emergência, declarado na sequência do fracassado golpe de Estado de 15 de julho de 2016 e ainda em vigor, que cerca de 60 milhões de turcos decidem no domingo sobre o reforço dos poderes do Presidente Recep Tayyip Erdogan.

Na vaga repressiva que se seguiu, dezenas de jornais, televisões e rádios foram encerradas e detidas ou afastadas dos seus cargos dezenas de milhares de pessoas em praticamente todos os setores do Estado, das Forças Armadas ao sistema judicial.

"O referendo é um estratagema de reforço do poder pessoal de Erdogan e de distorção de quaisquer veleidades de sistema democrático na Turquia", sublinha a eurodeputada do PS Ana Gomes.

"E ocorre no contexto do suposto golpe de Estado, cada vez há mais dúvidas se não foi um golpe de Estado organizado pelo próprio regime para justificar a repressão brutal que se seguiu, e que continua".

Uma opinião partilhada pela representante do Bloco de Esquerda (BE) no Parlamento Europeu (PE), Marisa Matias.

"É um referendo inserido na linha do que tem sido a aposta de Erdogan. Está a tentar reposicionar-se como homem forte na região, a condicionar do ponto de vista geopolítico e geoestratégico as relações nesta parte do mundo, e reforçar os poderes é o caminho que tem feito nestes últimos anos".

O eurodeputado do PCP Miguel Viegas, que integra a delegação do Makrech e do Euromed e onde as questões da Turquia surgem de forma regular na agenda, sublinha por sua vez a necessidade manter "um distanciamento habitual de procurar não interferir nos assuntos internos de um Estado soberano".

Contudo, recorda que as alterações proposta a referendo "são medidas que não vão no sentido de aproximar este regime da nossa conceção de democracia. É uma apreciação crítica que naturalmente fazemos, mas ao mesmo tempo prudente e de quem tem como princípio não interferir nos assuntos internos de um Estado soberano".

Os defensores das alterações à Constituição turca, fomentada pelo Partido da Justiça e do Desenvolvimento de Erdogan (AKP, islamita-conservador, no poder desde 2002) referem que o sistema de governo que propõem é similar ao existente em França ou nos Estados Unidos e necessário para uma governação efetiva, que evite frágeis governos de coligação.

O Presidente terá o poder de designar e demitir ministros, enquanto o cargo de primeiro-ministro será abolido pela primeira vez na história da Turquia e substituído por um ou diversos vice-presidentes.

O presidente e o parlamento também terão poderes para designar quatro membros do poderoso Gabinete supremo de juízes e procuradores (HSYK), um decisivo conselho judicial que seleciona e afasta os funcionários judiciais. O parlamento também nomeia sete membros para este órgão.

"É um crescendo no sentido de um regime autoritário", argumenta Paulo Rangel. "Será o passo final para a instauração de uma ditadura. Diria que estamos já numa democracia musculada a tender para a ditadura, mas no fundo será esse o objetivo [do referendo]. Sinceramente, vejo isto com muita preocupação".

Uma opinião partilhada por Ana Gomes, que após ter liderado uma iniciativa no PE, com assinaturas de mais de 100 parlamentares, sobre o recomeço das negociações de paz entre Ancara e a rebelião curda do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), abruptamente interrompidas no verão de 2015 e que implicaram o recomeço da guerra no sudeste do país, foi "apelidada de terrorista" pelos `media` oficiais.

"O referendo serve à deriva de poder pessoal de Erdogan, sem qualquer propósito que não seja perpetuar-se no poder e escamotear a corrupção desenfreada que Erdogan e a sua família e os seus mais próximos no AKP efetivamente representam", frisou a eurodeputada socialista.

Uma perspetiva ainda assinalada pela eurodeputada bloquista, que em 2015 foi declarada, juntamente com a vice-presidente do Partido da Esquerda Europeia Maite Mola -- que ainda enfrenta um processo judicial -- "persona non grata" após participarem numa manifestação em Istambul contra as restrições à liberdade de imprensa.

"Sistematicamente, passo após passo, Erdogan está sempre a tentar promover alterações, e o anúncio sobre a necessidade de reforçar os poderes foi bastante claro sobretudo a partir do suposto golpe de Estado que assistimos em julho de 2016", sugere a eurodeputada e candidata às últimas eleições presidenciais.