Eurodeputados querem melhorar tratamento e utilização das águas residuais na UE

O relatório sobre as novas regras para a recolha, tratamento e descarga de águas residuais urbanas, hoje aprovado com 420 votos a favor, 62 contra e 82 abstenções, propõe que as águas provenientes das estações de tratamento de águas residuais urbanas sejam mais amplamente utilizadas, por exemplo, em processos industriais e no aquecimento e arrefecimento urbanos.

Os eurodeputados propõem ainda que os países da União Europeia desenvolvam e apliquem "planos de poupança de água e de reutilização", segundo um comunicado do PE.

No relatório, são ainda propostos requisitos mais rigorosos para monitorizar a presença nas águas residuais de numerosos poluentes químicos, incluindo os chamados `produtos químicos eternos` (substâncias per e polifluoroalquiladas ou PFAS), microplásticos, agentes patogénicos (como vírus e bactérias) e resistência antimicrobiana.

As indústrias farmacêutica e de cosméticos deverão, é também defendido, contribuir para cobrir os custos do do tratamento adicional de micropoluentes nas águas residuais urbanas, através de sistemas de responsabilidade alargada do produtor.

Com este voto, o PE adotou a posição com que vai negociar com os Estados-membros, para chegar a um entendimento comum.