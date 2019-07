Eurodeputados tomam posse para nova legislatura

Foto de Vincent Kessler-Reuters

O novo ciclo obriga a novas maiorias com um papel mais ativo dos Liberais e dos Verdes.



Paulo Rangel e Carlos Zorrinho - eurodeputados portugueses dos dois maiores partidos no Parlamento Europeu - disseram à correspondente da Antena 1/RTP, em Bruxelas, Andrea Neves, que a próxima legislatura não será assim tão diferente do que já era a prática parlamentar europeia e explicaram porquê.



Esta será a primeira vez que os Socialistas, Democratas e o Partido Popular Europeu não têm maioria no hemiciclo de Estrasburgo.