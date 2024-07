Eurogrupo diz haver condições para crescimento económico este ano e 2025

Em comunicado, o Eurogrupo considerou que há "condições para uma aceleração gradual da atividade económica em 2024 e 2025".

Para isso contribuíram a previsão de primavera feita pelo executivo comunitário que apresentou um panorama da atividade económica nos países do euro, a desaceleração da inflação nos últimos meses e o aumento do consumo.

"Ao mesmo tempo, espera-se que o investimento seja preservado, contrariamente à evolução verificada no rescaldo da crise financeira. Em 2025, prevê-se que o défice público na área do euro diminua para 2,8% do PIB. A dívida pública da área do euro está projetada em cerca de 90% do PIB no período 2023-2025", acrescentaram os ministros.

"Uma consolidação orçamental gradual e sustentada na área do euro continua a ser necessária no futuro, dada a necessidade de reduzir os elevados níveis de défice e dívida", referiu o Eurogrupo, sustentando que é necessário fazê-lo de uma maneira que "minimize o impacto no crescimento".

A produtividade e o investimento têm de continuar e até crescer, sendo "essencial para uma economia competitiva, dinâmica e resiliente".

"Estamos empenhados em intensificar os nossos esforços para melhorar a eficácia, a qualidade e a composição da despesa pública", finalizaram.