Eurogrupo reúne com foco sobre orçamento italiano

Andrea Neves, Correspondente da Antena 1 em Bruxelas05 Nov, 2018, 16:23 / atualizado em 05 Nov, 2018, 16:26 | Mundo

O de Itália estará e destaque porque foi o primeiro a ser "chumbado" desde a implementação do "Semestre Europeu" para a coordenação das políticas económicas e orçamentais, em 2010.

A questão italiana

A Comissão Europeia entende que Itália apresenta uma derrapagem sem precedentes na história do Pacto de Estabilidade e Crescimento



Mas da reunião de hoje não se esperam conclusões até porque ainda se aguarda para saber se Roma vai ou não apresentar alterações à proposta de Orçamento do Estado que entregou em Bruxelas e tem até dia 13 para o fazer.





O Presidente do Eurogrupo diz que é preciso esperar e não tirar conclusões precipitadas.





“Esperamos que, uma vez que está a decorrer o processo de revisão desse mesmo projecto orçamental pelo Governo Italiano, que ocorrerá durante a semana que vem, que essa revisão permita colocar o orçamento Italiano em linha com o que são as nossas regras orçamentais para trazer estabilidade e sustentabilidade não só a Itália mas a toda área do Euro” disse Mário Centeno à entrada para a reunião do Eurogrupo.





Recorde-se que o presidente do Eurogrupo considerou natural a decisão da Comissão Europeia de pedir a Itália que reformule o seu projeto orçamental para 2019, considerando que Bruxelas está simplesmente a aplicar "as regras que sustentam o euro".





O que já respondeu a Itália

Itália assume a derrapagem do défice como uma opção política face ao atraso na recuperação económica no país.





O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte referiu já, por diversas vezes, que não existe um “plano B” para o orçamento.





Matteo Salvini, o líder da extrema-direita italiana e ministro do Interior, garantiu que o Orçamento do Estado para o próximo ano não vai mudar mesmo que a Comissão lhes envie “12 cartas".





Luigi Di Maio, o vice primeiro-ministro e líder do Movimento 5 Estrelas reforçou que Itália é um país soberano e que não se surpreende que a União Europeia não goste do orçamento. “Porque este é o primeiro orçamento escrito por Roma e não por Bruxelas”.





Sanções a Itália?

Ainda é cedo para perceber os passos que a Comissão pode dar se a Itália insistir em não apresentar alterações ao projecto de Orçamento do Estado que convençam Bruxelas.







Mas poderá ser sempre aberto um Procedimento por Défice Excessivo com base na dívida.





O rácio da dívida pública italiana encontrava-se a 131,2% do PIB em 2017, o que faz com que Itália tenha a segunda dívida mais elevada da União Europeia.





Os encargos italianos com juros foram, em 2017, de cerca de 65,5 mil milhões de euros, ou o equivalente a 3,8% do PIB, o valor orçamentado para o sistema de educação.





Neste sentido a Comissão pode propor a abertura de um procedimento que poderá terminar com sanções com base nas regras do Semestre Europeu.





Seria uma decisão inédita e em que poucos acreditam mas que surgiria depois de a Comissão receber a resposta de Itália e emitir um parecer negativo.





Neste caso a Comissão terá que fazer uma proposta aos chefes de Estado dos membros da zona euro e são eles que no Conselho, com maioria qualificada, podem decidir impor sanções.







Recorde-se que os Estados-Membros da área do euro que foram visado por um Procedimento por Défice Excessivo terão, numa primeira fase, de efectuar um depósito não remunerado correspondente a 0,2 % do PIB. No caso de Itália seria de 3,4 mil milhões de euros - o equivalente a 0,2% do Produto Interno Bruto de Itália em 2017.





No caso desta recomendação não ser cumprida o depósito pode ser convertido em multa.





Se a violação persistir pode ainda avançar-se para o congelamento de fundos comunitários.





São caminhos nunca antes trilhados e que se analisam com base na leitura dos tratados.







O Orçamento do Estado de Portugal

Nesta reunião do Eurogrupo haverá também lugar a uma primeira apreciação dos projetos orçamentais dos restantes países-membros da zona euro, mas sem qualquer decisão, já que a Comissão Europeia deverá emitir os seus pareceres apenas na segunda quinzena de novembro.





Portugal apresentou uma proposta do Orçamento do Estado para 2019 na qual propõe a redução do défice para 0,2% do Produto Interno Bruto no próximo ano.





Portugal foi um dos seis países a quem a Comissão Europeia pediu algumas "clarificações" sobre o projeto orçamental para 2019, mas, tal como Bélgica, Eslovénia, Espanha e França, não suscita inquietações de maior, sendo o caso "muito distinto" do italiano, como já admitiu Bruxelas.







A carta, dirigida a Portugal, levanta dúvidas sobre o esforço estrutural que a Comissão recomendou a Portugal e que devia ser de 0,6 por cento do PIB. A recomendação foi feita em Julho passado e agora o departamento de assuntos económicos diz que Portugal não a está a ter em conta no projecto de orçamento de estado que enviou para Bruxelas.





E por duas razões distintas: primeiro porque Portugal prevê reduzir só 0,3 por cento do défice estrutural, metade do recomendado… e depois porque, pelas contas da Comissão, as medidas propostas pelo governo português não ultrapassam uma redução de 0,2 por cento do PIB.







Em resposta, Portugal que não tem intenções de alterar o plano orçamental apresentado, que as contas que apresentou estão certas e que mantém a redução do défice estrutural em 0,3 por cento no próximo ano quando as recomendações para Portugal apontavam para uma redução de 0,6 por cento. Portugal responde e diz que o esforço orçamental para 2019 surge “depois de um ajustamento acumulado de 1,7 por cento entre 2016 e 2018”.





Bruxelas tinha ainda outra questão… o crescimento nominal da despesa líquida primária apresentado por Portugal é de 3,4%. A comissão pedia um máximo de 0,7 por cento. Portugal respondeu que “é preciso interpretar esta meta com as constantes atualizações do esforço orçamental”.





A reunião do Eurogrupo desta segunda-feira será ainda palco de novas discussões sobre a reforma da zona euro. Em cima de mesa estão temas que os ministros consideram importantes a pouco mais de dois meses da Cimeira da qual se espera decisões concretas para o aprofundamento da União Económica e Monetária.





O Eurogrupo deverá analisar o papel do Mecanismo Europeu de Estabilidade e a criação de um sistema de crédito preventivo a que poderão recorrer os países em situações de carência temporária, mas financeiramente estáveis e sem desorçamentações.







Este crédito pretende ser uma terceira linha de defesa dos países da Zona Euro em possíveis situações de crise e antes que tenham que recorrer a um resgate.







Há ainda questões menos consensuais em cima da mesa como o sistema europeu de garantia de depósitos. Um seguro para as poupanças dos europeus que permitirá garantir os depósitos com menos de 100 mil euros independentemente do país em que sejam feitos.





Mário Centeno disse que o Governo italiano “precisa de fazer de um esforço adicional para cumprir com as regras comuns” da União Europeia” e pediu às duas partes para manterem “diálogos construtivos” e garante que “as recentes declarações de Roma sobre uma revisão da despesa, classificando metas orçamentais como tetos máximos e mostrando disponibilidade para agir se as previsões não se concretizarem são um passo na direção certa“.Mas Pierre Moscovici, o Comissário com a pasta da Economia e Finanças recorda que esta não é uma questão “Comissão Europeia versus Itália”. Moscovici diz que essa posição “não faz sentido” e acrescenta que “a comissão existe para garantir que as regras da Zona Euro são respeitadas porque quando um país não as cumpre isso tem impacto nos outros. não estamos numa negociação, as regras são as regras e têm que ser respeitadas”.A Comissão elaborará depois uma recomendação dirigida ao Estado-Membro para que adopte medidas correctivas e apresente mudanças.Em Bruxelas admite-se que seria um longo processo e que qualquer procedimento nunca seria aberto antes de Dezembro. As sanções, a aplicar, demorariam mais de um ano a ser efectivadas até porque a Comissão passará por um período de eleição do novo Presidente.Para já fala-se na necessidade de diálogo e de aguardar por um resposta Italiana.Portugal mantém e defende o previsto no projecto de orçamento do estado e recorre aos elogios das agências de rating, dos mercados e de várias instituições para justificar o caminho escolhido. Mas mantém-se disponível para discussões abertas e construtivas com a comissãoAprofundamento da união económica e monetária em cima da mesa do EurogrupoOs 19 querem definir as condições em que esse crédito pode ser activado, o montante, e as condições de reembolso dos mesmos.Mário Centeno defende que “é uma discussão difícil e que por cento vai ser muito participada.” O Presidente do Eurogrupo pretende que “esta discussão nos coloque mais próximos das conclusões que vamos ter que retirar em dezembro para apresentar à cimeira do euro”.