Euromilhões. Aposta do Porto premiada com 69 milhões de euros

Os custos e benefícios que terá trazido à cidade do Porto a Cimeira Europeia podem demorar meses a ser avaliados, mas alguém no Porto já ganhou hoje com um concurso europeu: uma aposta registada naquela cidade recebeu o jackpot do Euromilhões.