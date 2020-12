Europa aprova aplicação provisória do acordo comercial com o Reino Unido

Os embaixadores dos 27 Estados-Membros deram luz verde à aplicação provisória do entendimento que Londres e Bruxelas alcançaram no Natal.



Esta terça feira a aprovação será formalizada em papel e no dia seguinte é a vez de os deputados britânicos debaterem e à partida também confirmarem o acordo comercial pós-Brexit - um processo que terá também de ocorrer no Parlamento Europeu.



Discussão e votação do acordo devem realizar-se em Janeiro ou Fevereiro. Com o fim do período de transição a 31 de Dezembro entram ao mesmo tempo em vigor a 1 de Janeiro de 2021 múltiplas alterações associadas ao Brexit a que empresas e cidadãos vão ter que se adaptar.