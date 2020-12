Europa confinada no Natal

A pandemia marca o Natal em todo o mundo.A Europa está mais triste e confinada. Mas em Itália, na ante-véspera de um novo confinamento, os italianos encheram as ruas da capital para fazerem as últimas compras. No Reino Unido, em Londres, apenas o comércio essencial está de portas abertas. Em plena campanha de vacinação, a pandemia atingiu novos máximos de infectados. A nova estirpe do vírus chegou a Israel.