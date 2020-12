Europa deve aprovar vacina antes do Natal

A Agência Europeia do Medicamento deve aprovar a primeira vacina contra a Covid-19 antes do Natal. A decisão deve ser tomada no dia 23 e não a 29 como estava inicialmente previsto. No sul de Inglaterra foi detetada uma nova variante do novo coronavírus. Já os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado pela Covid. O número de novo casos não para de subir.