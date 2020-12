Europa é único ator capaz de unir comunidade internacional sobre conflito

"A Europa é atualmente o único ator que pode unir a comunidade internacional sobre o conflito na Etiópia. Os Estados Unidos permanecem num interregno e a União Africana e os estados do Corno de África precisarão do apoio político da Europa se quiserem ajudar a resolver o conflito", sustenta o instituto pan-europeu com sede em Berlim, na Alemanha.

A posição do Conselho Europeu para as Relações Externas (ECFR, na sigla em inglês) surge no mesmo dia em que a agência noticiosa France-Presse revelou um documento que dá conta da intenção da União Europeia de suspender o pagamento de quase 90 milhões de euros de ajuda orçamental à Etiópia por causa do conflito na região de Tigray, que dura há mais de um mês.

"Embora os governos europeus estejam a considerar cortar alguma da sua ajuda à Etiópia, a sua posição sobre a solução política é menos contundente", sustenta o ECFR, considerando que estão a passar o assunto para os líderes africanos.

Uma estratégia que, segundo este instituto alemão, está condenada ao fracasso, uma vez que "a União Africana terá dificuldade em fazer frente a um Estado-membro tão influente como a Etiópia", país que acolhe a sede da organização pan-africana.

O diretor do programa para África do ECFR, Theodore Murphy, defendeu, por seu lado, que os líderes europeus "poderiam começar a ajudar, reunindo os atores internacionais atualmente díspares na região, com vista a formar um grupo central que possa alcançar progressos no sentido de uma solução política".

"Os europeus podem ajudar a evitar mais conflitos na Etiópia, mas precisam de agir agora", sublinhou.

O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, lançou no mês passado uma operação militar contra a Frente de Libertação do Povo do Tigray (TPLF), a autoridade regional que contesta o governo, que responsabiliza por um ataque contra duas bases do Exército Federal da Etiópia na região.

Mais de um mês depois do início das operações, não existe um balanço oficial de vítimas, mas segundo o International Crisis Group o conflito já "provocou milhares de mortos".

Por outro lado, cerca de 50 mil habitantes do Tigray foram obrigados a procurar refúgio no Sudão registando-se um número indeterminado de deslocados internos.

Apesar de Adis Abeba ter proclamado vitória no dia 28 de novembro, as Nações Unidas mantêm que os combates não terminaram em várias zonas do Tigray.

A ONU continua a confrontar-se com o acesso limitado à região receando que "muitas pessoas" precisem de ajuda imediata.

Durante praticamente todo o mês de novembro as comunicações telefónicas com a região do Tigray estiveram cortadas tendo o serviço sido parcialmente restabelecido nos últimos dias.

Na semana passada, Abiy, Prémio Nobel da Paz em 2019, deslocou-se ao Tigray pela primeira vez desde o início das operações militares visitando a cidade de Mekelle, a capital regional.