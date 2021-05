Europa promete continuar compra conjunta de vacinas

Os Estados da União Europeia deverão manter a compra conjunta de vacinas contra a Covid-19 para os próximos dois anos. Na reunião de hoje dos ministros da Saúde da Europa, Marta Temido disse que foram analisadas as novas variantes do coronavírus e alertou que é preciso continuar a dar atenção aos riscos.