Europa quer investigação aos apoios estatais dos automóveis elétricos chineses

E foi precisamente sobre a China e a “inundação” do mercado automóvel com eléctricos a preços baixos, que a presidente da União Europeia, alertou para uma estratégia “perigosa” e que pode destabilizar o mercado europeu deste sector.Razão pela qual vai pedir uma investigação.Von der Leyen falou também de um dos grandes desafios económicos para o espaço comum, a inflação, referindo que o BCE estão a trabalhar “arduamente” para conter a inflação no mercado europeu.A presidente da Comissão Europeia salientou o trabalho já feito na transição verde e admitiu que ainda há muito a fazer sobretudo na descarbonização da indústria.Sobre a Ucrânia, Ursula Von der Leyen anunciou que vai propor a extensão do prazo da diretiva da proteção temporária para os ucranianos que quiserem fugir da guerra e reforçou a ideia de o futuro do país é na União. Tal como o futuro dos Balcãs ocidentais e o da Moldávia.A presidente da Comissão quer os 27 a olhar para África como olharam para a Ucrânia: “É preciso um esforço de unidade para combater a instabilidade geopolítica no continente”, refere.

Quanto às migrações a responsável pelo executivo europeu pede um reforço para que se possa fechar o pacto das migrações e anuncia reformas nas agências que lidam com o fenómeno bem como a realização de uma conferência internacional sobre a luta contra o contrabando de pessoas. E já no próximo ano uma cimeira para reiventar o mercado do trabalho.