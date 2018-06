Partilhar o artigo Europa quer investir 16 mil milhões de euros no espaço e Açores pode ser fundamental Imprimir o artigo Europa quer investir 16 mil milhões de euros no espaço e Açores pode ser fundamental Enviar por email o artigo Europa quer investir 16 mil milhões de euros no espaço e Açores pode ser fundamental Aumentar a fonte do artigo Europa quer investir 16 mil milhões de euros no espaço e Açores pode ser fundamental Diminuir a fonte do artigo Europa quer investir 16 mil milhões de euros no espaço e Açores pode ser fundamental Ouvir o artigo Europa quer investir 16 mil milhões de euros no espaço e Açores pode ser fundamental