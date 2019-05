Germano Almeida - Analista de Política Internacional23 Mai, 2019, 11:15 / atualizado em 23 Mai, 2019, 11:16 | Mundo

“Europa nascida na Ásia profunda, ó filha do rei fenício Agenor // que Zeus entranhado no corpo de um touro // levou-te p’ra Creta cativo de amor // Europa é de Homero, de helénicas formas do fórum romano e da cruz // de tantas nações, ariana e semita // ventre das descobertas da luz do diverso sistema // do modo diferente da era da guerra // e agora da paz // és assim querida Europa” - Fausto Bordalo Dias, “Europa, querida Europa”, 1987





Jean Claude-Juncker, o presidente da Comissão Europeia que sucedeu ao português Durão Barroso, tem fama de desbocado e inoportuno. Discordo. Gosto do estilo frontal e sem freios de alguém que é, assumida e comprovadamente, um europeísta convicto.







Em entrevista à CNN, Juncker somou novo momento criticável na forma, mas cheio de razão no conteúdo: “Estes populistas, estes estúpidos nacionalistas que estão apaixonados pelos seus países. Eles não gostam de quem vem de fora, eu gosto de quem vem de fora. Temos de ser solidários com todos aqueles que estão em situação pior que a nossa. Se odiamos alguém, não conseguimos trabalhar com eles”.







A ameaça do populismo oportunista e demagógico é o maior perigo que vivemos por estes dias.







É fácil identificar os problemas do projeto europeu na última década: crise financeira 2008-2010; crise das dívidas soberanas; Grécia a um passo do abismo; crise do Euro; Brexit, do choque à ópera bufa de ninguém fazer a mais pequena ideia do que fazer; entrada nos governos ou reforço parlamentar em países da UE de forças de extrema-direita e populistas radicais, fortemente hostis ao projeto europeu, com manifesto apoio oportunista da Rússia de Putin.







A verdade é que a tudo isto – e não foi pouco – a Europa resistiu. O projeto europeu é a mais notável construção de vontades que a política internacional produziu nas últimas décadas.







Vingou por força de um desenho multilateral complexo, mas bem concebido. Pela ajuda americana, fundada no envolvimento sincero e comprometido dos vários Presidentes democratas e republicanos do pós-Guerra – até que apareceu o bizarro e disruptivo Donald Trump.







Sim, a Europa atravessa enormes ameaças e desafios: vive em constante conflito com as identidades nacionais, porque se funda na ideia generosa, mas ao mesmo tempo difícil de levar à prática, de que cada Estado Membro tem que aceitar a abdicação de algumas soberania nacional, em nome do reforço e do crescimento da identidade europeia.







É um processo difícil, porque é muito mais fácil jogar com o discurso populista do orgulho nacional tribalista e divisivo, deitando as culpas do que corre mal para “os outros”, em vez de trabalhar em conjunto para soluções que beneficiem todos.





Mas as últimas décadas foram eloquentes em mostrar que o projeto europeu é mesmo um daqueles casos em que o todo é muito maior que a mera soma das partes.





A Europa tem estado no caminho certo da regulação (como recentemente a multa milionária à Google revelou), da defesa do ambiente (forte empenhamento no Acordo de Paris), na contenção nuclear (o Irão que o diga, apesar da denúncia americana com Trump).

A bela metáfora olímpica





Os Jogos Olímpicos são uma bela metáfora do que pode ser a força europeia no mundo. O caminho não é o do egoísmo nacional – muito menos o do populismo nacionalista.



Receio sim, apocalipse não

Mesmo nas crises mais agudas, a Europa soube focar-se no essencial: a Grécia tremeu mas não saiu do Euro, muito menos do espaço comunitário; Irlanda, Portugal, Itália ou Espanha passaram por sérias dificuldades financeiras e orçamentais nos últimos anos, mas foram capazes de ressurgir dentro da União. E com a União.Ao crescer de território, população e diversidade, a UE ganhou novos problemas – mas uma pujança ainda maior no quadro global. A sua fragilidade é, por isso, a sua maior força.Com Trump, os EUA deixaram de ser o maior amigo da Ideia Europeia. A Rússia de Putin é ameaça cínica, nunca totalmente confessada, mas com provas evidentes de apoio claro aos movimentos que, dentro dos Estados Membros, fragilizem o processo de construção europeia. A China, sem um plano hostil do ponto de vista político ou militar, vai galgando influência económica no espaço europeu, aproveitando a desaceleração americana.Rodeada de ameaças por todos os lados - com um dos seus maiores países (e de longe o maior exército nacional), o Reino Unido, a tentar sair sem saber minimamente como - a Europa está, neste momento, à beira de um ataque de nervos. Em nítida crise de identidade. Mas não devia estar.Olhada como um todo, a Europa, sem qualquer dúvida, é uma grande potência mundial: tem quase o dobro da população norte-americana e formaria, em conjunto com os EUA, o maior espaço económico do mundo (EUA e países da EU somam cerca de 55% da riqueza mundial, um valor que não deixa de ser surpreendente quando estamos sempre a ouvir falar do crescimento da China e do novo domínio económico asiático).Um dos exemplos mais ilustrativos, ainda que não óbvios, dessa contradição europeia são as medalhas olímpicas. Se contarmos separadamente país a país, os EUA lideram destacados o número de medalhas obtidas em Londres-2012 e no Rio-2016. No Top 5, só aparecem dois países europeus (Reino Unido e Alemanha). China e Rússia surgem com um número de medalhas muito superior a qualquer outro país europeu. Mas se juntarmos todos os países da UE, então vemos que a Europa seria, em bloco, a maior potência olímpica.A pressão migratória é um desafio, mas está muito longe de constituir ameaça real ao projeto europeu. Basta que os egoísmos populistas não vençam pela arma do medo primário.O volume de refugiados que entrou nos últimos anos no espaço europeu é ridiculamente baixo, se compararmos com o que, no mesmo período, acolheram países como a Jordânia ou a Turquia.A ameaça do terrorismo vence-se com cooperação internacional, informação privilegiada e autoridades discretas mas eficazes e competentes. É o que tem acontecido – basta verificar a redução significativa no número de atentados em solo europeu (e consequentemente de vítimas) nos últimos três ou quatro anos.Os resultados eleitorais podem definir uma composição do Parlamento Europeu com muito mais eurodeputados hostis ao projeto de integração e com pendor populista, nacionalista e extremista.Mas daí até acharmos que iremos ter uma maioria anti-Europa em Bruxelas e Estrasburgo vai um enorme passo.Ver Nigel Farage e Jordan Bardella (o jovem candidato, de 23 anos, do partido de Marine Le Pen) a liderar as sondagens no Reino Unido e em França pode parecer alarmante.Mas convém lembrar que, em 2014, a Frente Nacional venceu as eleições europeias em França, com 25% dos votos – e três anos depois Marine Le Pen era claramente derrotado por Macron na segunda volta das presidenciais. E que o UKIP vencia no Reino Unido, com 27%, e depois nas parlamentares de 2017 dava um trambolhão para 2%.Receios e inquietações em torno destas eleições europeias? Certamente que sim. Mas o projeto europeu já deu imensas provas, nos últimos anos, de que as notícias sobre a sua morte eram claramente exageradas.A Europa atravessa perigos reais nestas eleições, mas não há nenhum problema que não possa resolver em conjunto. Nenhum.Assim consigam perceber os mais de 500 milhões de cidadãos deste espaço único de valores comuns e oportunidades extraordinárias.Que há-de ser de nós, querida Europa?