Europa reforça sanções contra a Rússia

A União Europeia decidiu também cortar o acesso russo aos principais mercados financeiros. Com esta medida, pretende atingir 70 por cento da banca russa e empresas estratégicas controladas pelo Estado.



Os 27 avançam também com limitações às exportações e importações. Haverá, por exemplo, restrições às vendas de petróleo e à compra de tecnologia pelas empresas da Rússia.



Para além disto, diplomatas, altos funcionários e empresários russos deixarão de ter acesso privilegiado a vistos europeus.



A verdade é que até agora as sanções não travaram a invasão russa.