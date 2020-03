Europa regista inverno mais quente das últimas décadas

“Embora este inverno tenha sido um acontecimento verdadeiramente extremo por si só, é provável que este tipo de acontecimento tenha-se tornado mais extremo devido à tendência do aquecimento global”, salientou o diretor do Serviço Copernicus de Mudanças Climáticas, Carlo Buontempo.



“Ver um inverno tão quente é desconcertante, mas não representa uma tendência climática como tal, as temperaturas sazonais, especialmente fora dos trópicos, variam significativamente de ano para ano”, acrescentou o diretor.



Os últimos três meses bateram os recordes de calor durante o inverno. As temperaturas estiveram cerca de 1,4 graus celsius mais altas do que aquele que, até agora tinha sido o inverno mais quente, há quatro anos.



Entre os países afetados pelo calor, pouco comum nesta época, a Rússia foi o que mais se destacou. Contudo, outras regiões como o noroeste de África, o Irão, o Afeganistão, a Ásia central, a China, a América e o oeste da Austrália também foram substancialmente mais quentes.



O ano passado ficou registado como o segundo ano mais quente. Os especialistas consideram que as temperaturas vão continuar a subir em 2020 e o aquecimento global vai aumentar as temperaturas em todo o mundo.

O excesso de calor levou ao fracasso das colheitas de vinho na Alemanha e chegou a ser importada neve para os eventos desportivos na Suécia e na Rússia.



Em Helsínquia e na Finlândia, a temperatura média em janeiro e fevereiro foi seis graus Celsius acima da média.



Na Antártida, os termómetros atingiram temperaturas acima dos 20 graus Celsius pela primeira vez.



