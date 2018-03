Europa responde a Trump e diz que não vai cruzar braços a guerra comercial

Foto: Maxim Shemetov - Reuters

Uma “guerra” que a Europa não aceita e diz estar disposta a lutar pelo interesse do velho continente.



O porta-voz da Comissão Europeia, Alexander Winterstein, diz que o protecionismo não é uma boa solução e a europa não vai cruzar os braços a esta investida comercial.



O presidente dos Estados Unidos, esta quinta-feira, defendeu um aumento dos impostos sobre a importação destes produtos, em defesa dos interesses norte americanos e da criação de postos de trabalho.



Escreve Donald Trump, no twitter, que as guerras comerciais são boas e fáceis de ganhar.



E anuncia que durante a próxima semana serão conhecidas em concreto as novas medidas fiscais, que vão ser aplicadas durante um largo período.



O presidente dos Estados Unidos não referiu que países vão ser abrangidos pelo aumento das taxas sobre o aço e o petróleo mas a Alemanha já veio dizer que não aceita esta decisão.



O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros pede uma resposta firme da União Europeia.



Em comunicado Berlim diz que podem estar em causa milhares de postos de trabalho na Europa.



E promete analisar a proposta do presidente dos Estados Unidos avisando que uma guerra comercial não serve os interesses de ninguém.