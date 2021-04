Europa sem consenso sobre administração de vacina da AstraZeneca

Na reunião informal de ministros da Saúde convocada por Marta Temido houve múltiplas interpretações do que recomendou a Agência Europeia do Medicamento e vozes dissonantes sobre o que fazer, agora que o regulador europeu admite que há ligação entre a vacina da Astrazeneca e os casos de trombose, ao mesmo tempo que aconselha o uso da vacina.



No final, os Estados membros não foram capazes de falar a uma só voz: não houve conferência de imprensa, apenas um comunicado com uma citação elucidativa da ministra portuguesa.