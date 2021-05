Europa terá de abordar passado colonial para criar verdadeira parceria com Áfric

"Os países africanos e europeus têm de se sentar e rever as políticas e as práticas que causaram as desigualdades e injustiças no desenvolvimento dos dois continentes. E isso significa que a Europa terá de abordar o seu passado colonial", disse Tanya Cox.

Cox, que falava numa conferência promovida pela Plataforma Portuguesa de ONGD, assinalou a parceria entre a Europa e África de ser mais do que "simples relações comerciais, de segurança ou políticas" e sublinhou a importância da "honestidade e confiança" na construção dessa relação.

A diretora da Concord defendeu também a importância de "um genuíno esforço" europeu para "equilibrar o poder" entre os dois blocos.

"A UE fala de construir uma parceria justa e igual, mas África e a Europa não são realmente muito iguais neste momento. Por isso, devemos pensar como será possível equilibrar a relação de poder", defendeu.

No mesmo sentido, Moses Isooba, diretor executivo do Fórum das ONG do Uganda, sublinhou a necessidade de "dar um passo atrás" e ter uma "perspetiva histórica" das causas estruturais e sistémicas desta "relação desigual".

"Não há muito tempo os alemães surgiram com a ideia de um plano `Marshall` para África. Esse tipo de linguagem leva-nos de volta à história colonial, como se a UE ainda olhasse para África para estabelecer os seus postos avançados coloniais. Isto tem de mudar", defendeu.

O diretor do Fórum das ONG do Uganda apontou, por outro lado, como exemplo dessa desigualdade a luta contra a pandemia de covid-19 e a vacinação, considerando que "não é possível falar de parceria" entre iguais quando a Europa está apenas interessada na saúde dos seus cidadãos.

"O que vai acontecer é que toda a Europa vai atingir 100% de cobertura de vacinas e África terá menos de 5%, ou seja, as outras pessoas na vossa parceria estarão ou doentes ou mortas", disse, apelando para a transferência de tecnologia e para a produção de vacinas no continente, a par com a liberalização de patentes.

"É embaraçoso estar a falar de parcerias entre iguais", neste contexto, acrescentou.

Por outro lado, notou, que o debate sobre a parceria mais igualitária surge numa altura em que a China está cada vez mais a procurar conquistar espaço em África.

"Esta é uma discussão genuína ou a União Europeia está a discutir isto agora porque a China está a disputar o seu espaço?", questionou, considerando que "só há três opções para as relações UE-África: ou mudam agora, ou morrem bem ou morrem mal".

Também participante na conferência, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André, reconheceu que a relação entre os dois blocos "foi durante muito tempo desequilibrada" e assente numa lógica doador/recetor.

"É uma lógica que está ultrapassada. Não é o que a Europa quer, não é o que África quer e não é, definitivamente, o que os cidadãos africanos e europeus querem", afirmou, sublinhando a necessidade de "evitar qualquer tentativa de recrudescimento dessa abordagem do passado".

A conselheira do Alto Representante da União Africana para as relações UA-UE, Faten Aggad, adiantou que, na perspetiva do lado africano, há um grande potencial na relação entre a Europa e África, e defendeu a necessidade de definir "claramente" o que será "o núcleo" futura parceria UE-África e de "encontrar formas de a tornar efetiva".

Por seu lado, Ana Patrícia Fonseca, presidente da Plataforma Portuguesa de ONGD, considerou que apesar da narrativa reforçada sobre uma "parceria entre iguais", as relações UE-África "têm sido marcadamente assimétricas".

Por isso, defende a Plataforma, para que a parceria se torne mais equilibrada, "é necessário criar mecanismos de decisão conjunta e reverter a dinâmica de afirmação das prioridades europeias".

A conferência "Uma Parceria entre iguais: a relação África UE num mundo cada vez mais complexo", que decorre durante todo o dia de hoje, insere-se no projeto "Por uma Europa aberta, justa e sustentável no mundo"", uma iniciativa da Plataforma Portuguesa de ONGD no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

O Parlamento Europeu (PE) aprovou em março um relatório sobre a nova estratégia para as relações UE-África, apelando a que se coloque o "desenvolvimento humano" no cerne da cooperação entre os dois parceiros e se abandone a "relação doador-beneficiário".

Identificada como uma das principais prioridades da Comissão Europeia de Ursula von der Leyen, a estratégia, que visa dar um novo ímpeto às relações entre os dois blocos, deverá ser adotada na próxima cimeira UE-União Africana, adiada de outubro de 2020, e ainda sem nova data, apesar de ganhar cada vez mais força a ideia de que decorrerá durante a presidência francesa da UE, no primeiro semestre de 2022.