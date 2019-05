Europeias. Reino Unido já começou a votar

Possível demissão de Theresa May em cima da mesa. A questão é quando é que a sua saída vai acontecer.



A hipótese mais credível para a resolução desta questão é a saída de May da liderança do partido e do Governo após a nova discussão, na primeira semana de junho, da proposta que apresentou.



Entretanto, uma fonte do gabinete de Theresa May informou que a primeira-ministra está a preparar alterações à lei que propôs.



Os resultados destas eleições são relevantes para perceber qual dos blocos tem mais votos: o que defende o Brexit ou o que defende a permanência na UE. Se houver um destes blocos com uma votação muito expressiva, poderá abrir a possibilidade para a realização de um novo referendo.