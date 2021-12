Europeus alertam para posições "incompatíveis" do Irão nas negociações

"Nesta fase, ainda não foi possível entrar em negociações reais", sublinharam à agência AFP fontes diplomáticas dos três países europeus.

"Estamos a perder tempo precioso a discutir novas posições iranianas incompatíveis com o JCPOA [nome técnico do acordo nuclear] ou que vão além do que este prevê", salientaram ainda.

Firmado em 2015 em Viena (Áustria) entre Teerão, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China) e a Alemanha, o acordo internacional incidia em limitar e reforçar a vigilância do programa nuclear iraniano (através de um controlo rigoroso por parte da ONU) em troca do levantamento das sanções internacionais.

Os Estados Unidos, que estão indiretamente envolvidos nas negociações, decretaram recentemente novas sanções contra o Irão, alegando violações dos direitos humanos pelo governo de Teerão.

A administração norte-americana afirmou também que não permitirá que o Irão continue a expandir o seu programa nuclear.

O principal obstáculo continua a ser como e quando levantar as sanções que os Estados Unidos reimpuseram ao Irão quando o anterior Presidente, Donald Trump, abandonou o JCPOA em 2018.

Os contactos, suspensos desde junho, foram retomados em 29 de novembro, em Viena, mas interrompidos em 03 de dezembro.

A interrupção ocorreu após cinco dias de reuniões em que Teerão apresentou uma série de alterações aos documentos acordados há meses, e que os europeus consideram incompatíveis com o acordo.

O Irão retomou depois, em 09 de dezembro, as negociações sobre o seu programa nuclear num espírito descrito como renovado.

Para os diplomatas citados pela agência AFP, a situação é "frustrante" porque "são claramente conhecidos os contornos de um acordo justo e abrangente que permite o levantamento de todas as sanções ligadas ao JCPOA e responder às preocupações de não proliferação [por parte do Irão].

"Mas o tempo está-se a esgotar. Na ausência de um progresso rápido, devido ao rápido avanço do programa nuclear do Irão o JCPOA pode muito em breve tornar-se vazio", referiram.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Ali Bagheri, igualmente o negociador chefe da delegação do Irão, tinha revelado progressos no domingo.

"Os dois lados estão prestes a chegar a um acordo sobre os temas que deveriam estar na ordem do dia. Este é um avanço positivo e importante porque, no início, eles nem chegaram a um acordo sobre as questões a serem negociadas", apontou o governante.

Já os países ocidentais acusaram os iranianos de terem recuado desde a primavera e a diplomacia norte-americana suspeita mesmo que os iranianos procuram ganhar tempo enquanto desenvolvem o seu programa nuclear que lhes permite cada vez mais estar perto de ter uma arma atómica.

Em 2019, Teerão começou a acelerar o seu programa nuclear ao ponto de alguns peritos acreditarem que está apenas a um mês de ter material nuclear suficiente para uma arma atómica.

O Irão endureceu a sua posição e exige que todas as sanções sejam imediatamente levantadas, mesmo as que não se relacionam com o seu programa atómico, mas com outras questões, como o desenvolvimento de mísseis balísticos ou a sua interferência em conflitos regionais.

Viena acolhe a sede da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).