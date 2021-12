Europeus insistem na "urgência" de concluir negociações sobre nuclear iraniano

"Esta negociação é urgente", declararam negociadores dos três países europeus (Alemanha, França e Reino Unido) signatários do acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano (Plano de Ação Conjunto Global, JCPOA), um dia após a retomada das conversações em Viena para tentar recuperá-lo.

"Está claro que nos aproximamos do ponto em que a escalada nuclear iraniana esvaziará o JCPOA da sua substância", observaram, reiterando que têm "semanas e não meses para concluir um acordo".

Os negociadores europeus insistiram em particular no nível de enriquecimento do urânio pelo Irão, que se aproxima perigosamente do limiar nuclear.

"Tomamos nota do comentário do diretor da Organização Iraniana da Energia Atómica, segundo o qual o Irão não enriquecerá [o urânio] além de 60%", adiantaram os responsáveis europeus.

"O facto é que enriquecer [o urânio] a 60% não tem precedentes num Estado sem armas nucleares", acrescentaram.

"O aumento dos seus `stocks` de urânio a 60% aproxima o Irão de forma significativa da obtenção da matéria físsil que pode ser utilizada para o fabrico de uma arma nuclear", frisaram.

O objetivo das negociações é fazer regressar ao pacto os Estados Unidos, que o abandonaram em 2018, durante a Presidência de Donald Trump, e de reconduzir Teerão ao respeito dos compromissos assumidos, de que se afastou em reação à reimposição de sanções norte-americanas.

Além dos três países europeus, a China e a Rússia são também partes nas conversações com o Irão, participando os Estados Unidos de forma indireta.

O coordenador da União Europeia (UE) Enrique Mora, que preside às negociações, declarou na segunda-feira que todas as partes tinham demonstrado "uma clara vontade de trabalhar para o êxito destas negociações", mas anteviu discussões ainda "mais difíceis" nos "próximos dias e semanas".