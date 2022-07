Europeus preparam-se para um inverno com menos gás

Muitos europeus estão preocupados com o próximo Inverno. Alguns já pensam em formas de poupar energia.



Os italianos veem-se novamente com Governo demissionário e eleições antecipadas à porta, mas não é a crise política que mais preocupa o país. A população teme que a escalada de preços na alimentação, eletricidade e no gás atinge níveis incomportáveis.



O Governo francês parece confiar menos no voluntarismo do país para poupar eletricidade. O executivo prepara-se para obrigar as lojas que tenham ar condicionado a manter as portas fechadas.