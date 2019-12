Europol. Mais de 200 detidos por lavagem de dinheiro

A operação contou com a Eurojust e com a Federação Europeia de Bancos, que intensificaram esforços para reprimir esquemas de lavagem de dinheiro.

A operação, que decorreu entre setembro e novembro de 2019, resultou na identificação de 3 833 "mulas" de dinheiro e 386 recrutadores, dos quais 228 foram detidos. Foram abertas 1 025 investigações criminais, algumas delas ainda estão a decorrer. Autoridades policias, judiciárias e financeiras de 31 países, incluindo Portugal, participaram na operação.



de "mulas" de dinheiro e impediram uma perda total de 12,9 milhões de euros.

A Europol e a Eurojust realizaram várias reuniões operacionais de coordenação, em Haia, para discutir a abordagem de cada Estado-membro no combate às "mulas" dos respetivos países.

, auxiliando as diversas autoridades nacionais com a verificação cruzada de bases de dados e recolha de informações para análises adicionais.

Como os recrutadores aliciam as "mulas"?

As "mulas" de dinheiro, ao contrário das de tráfico de droga, não transportam mercadorias ilícitas por uma fronteira física.Os recrutadores estão constantemente a arranjar novas formas para atrair candidatos.Em 2019, os casos que envolvem fraudes foram relatadas com muita frequência, com ose preparam as vítimas ao longo do tempo, de forma a convencê-las a abrir contas bancárias para enviar ou receber fundos.Os recrutadores estão também mais voltados as redes sociais para atrair "mulas" através de anúncioscom o isco de dinheiro fácil e enriquecimento rápido. Uma técnica muito usada para captar a atenção de estudantes e jovens.Dependendo do país,. Podem não conseguir abrir uma conta bancária ou garantir um empréstimo.

#DontbeaMule

De forma a aumentar a consciencialização sobre este tipo de fraude, foi lançada a campanha, que arranca hoje em todos os países europeus., é o lema da campanha.Com apelos, disponíveis paraem 25 idiomas, a campanha pretende informar sobre a forma como esses criminosos atuam.Na próxima semana, as autoridades policiais e judiciais, juntamente com as entidades financeiras, vão apoiar a campanha nos vários países.