Evacuação de Cabul. Secretário de Estado dos EUA contradiz Biden

Lloyd Austin revelou, numa chamada com congressistas, que os talibãs já tinham agredido americanos que estão a tentar sair do Afeganistão.



Considerou que as agressões são "inaceitáveis" mas não entrou em pormenores sobre o que as forças americanas podem fazer para garantir uma passagem segura até ao aeroporto.



Apesar destas declarações salientou que, de uma forma geral, os cidadãos americanos não estão a ser impedidos de se deslocarem até ao local.