Eventos climáticos extremos matam 140 mil europeus em 40 anos

A Agência Europeia do Ambiente (AEA), com sede em Copenhaga, responsável pelo estudo, apela a medidas de adaptação contínuas, quer a nível individual, quer dos estados. E alerta que apenas um quarto dos danos registados estavam protegidos por seguros., refere o relatório, citado pela agência AFP e que tem como base dados da organização CATDAT.Alguns eventos muito graves concentram grande parte do prejuízo: 3% dos desastres identificados são responsáveis por cerca de 60% do custo financeiro entre 1980-2020.Em geral, a Organização Meteorológica Mundial estima que o número de desastres relacionados com o clima aumentou nos últimos 50 anos, causando mais danos materiais, mas menos mortes.





Para desastres resultados de chuvas de granizo, por exemplo, ainda faltam evidências.





Na Europa, os modelos climáticos preveem eventos mais frequentes e mais severos, sejam tempestades, inundações, deslizamentos de terra (húmidas ou secas) e incêndios florestais, alertou.



", explicou Wouter Vanneuville.





Alerta e fragilidades







A AEA recomenda medidas tomadas a nível individual e estatal para evitar riscos associados a eventos extremos e limitar os dados.", como a instalação de aparelhos de ar condicionado, aponta a agência.A nível nacional, a Alemanha é o país europeu que mais sofreu com 42.000 mortes e perdas financeiras no valor de 107 biliões de euros.Seguem-se a França, com 26.700 mortos e 99 biliões de euros em danos, e a Itália (21.600 mortos e 90 biliões de euros).Apenas 23% das propriedades que sofreram danos materiais em toda a Europa estava protegidas com seguros, embora as disparidades neste ponto sejam enormes: 1% na Roménia e Lituânia, face a 55% nos Países Baixos ou 56% na Dinamarca.Desastres como terramotos e erupções vulcânicas não estão incluídos nestes números, pois não são eventos meteorológicos.