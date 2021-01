Eventual remodelação no governo do Brasil provoca divergências

Na última quarta-feira, em entrevista à rádio Bandeirantes, o vice-presidente, general Hamilton Mourão, antecipou uma possível reforma ministerial, citando o ministro das Relações Exteriores como alvo de uma possível troca.", afirmou Jair Bolsonaro, em frente à residência oficial em Brasília, em resposta a um apoiante sobre as declarações de Mourão.Bolsonaro frisou que a única substituição ministerial que poderá ocorrer é na pasta atualmente comandada por um ministro interino, numa referência à Secretaria-Geral da Presidência.

"O vice falou que eu estou para trocar o chefe do Itamaraty (nome como é conhecido o Ministério das Relações Exteriores brasileiro). Quero deixar muito claro uma coisa: tenho 22 ministros efetivos e um que é interino. É aí que podemos ter um nome diferente ou a efetivação do atual", disse, citado pela imprensa local

O que disse Hamilton Mourão







Na entrevista, Mourão disse que as mudanças no executivo podiam acontecer depois da eleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, agendada para a próxima segunda-feira e que pode levar a uma nova recomposição da base nas câmaras legislativas.No entanto, o general esclareceu que não conversou com o presidente sobre o assunto e destacou ainda que a decisão sobre qualquer mudança ministerial "é exclusivamente" de Bolsonaro.Em diversas ocasiões, Araújo apelidou a covid-19 de "vírus chinês", chegou a chamá-lo de "comunavírus" e insinuou que as autoridades de Pequim haviam inicialmente ocultado a doença.