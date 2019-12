Everton reage à saída de Marco Silva com triunfo sobre o Chelsea

No primeiro jogo sem o técnico luso, os ‘toffees’, orientados de forma interina pelo escocês Duncan Ferguson, adiantaram-se logo aos cinco minutos, por intermédio do brasileiro Richarlison, com Dominic Calvert-Lewin a dilatar a vantagem, aos 49.



O croata Mateo Kovacic relançou a esperança do Chelsea, aos 52 minutos, só que Calvert-Lewin ‘bisou’, aos 84 e consumou o triunfo do Everton, que vinha de três desaires seguidos na ‘Premier League’ e, à entrada para a ronda, ocupava um dos lugares da zona de despromoção.



Com o triunfo, os ‘toffees’ subiram, provisoriamente, ao 14.º lugar, com 17 pontos, enquanto o Chelsea mantém-se como quarto colocado, com 29, mas desperdiçou a possibilidade de igualar o Manchester City no terceiro posto.