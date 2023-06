Evgueny Prigozhin nega ter pretendido derrubar Vladimir Putin

O líder do grupo Wagner diz que não queria tirar Putin do poder. Depois da rebelião que no sábado o levou a atravessar a Rússia em direção a Moscovo, Yevgeny Prigozhin, que está em paradeiro desconhecido, gravou uma mensagem de áudio onde diz que só queria salvaguardar a existência do grupo de mercenários.