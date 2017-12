Ex-autarca de Caracas denuncia "salários de fome" na Venezuela

Foto: Paul Hanna - Reuters

Antonio Ledezma, antigo presidente da Câmara de Caracas, recebeu o prémio no Parlamento Europeu e falou à RTP sobre a crise que se vive atualmente na Venezuela.



O ex-autarca acredita que esta distinção pode unir o movimento de oposição a Nicolás Maduro, que viu o prémio como tentativa de "ingerência" por parte da comunidade internacional.



Ledezma denunciou ainda os problemas relacionados com a situação económica e os salários "de fome" dos trabalhadores venezuelanos, cujo rendimento na moeda venezuelana não ultrapassa o valor equivalente a cinco euros mensais.



Perante a "hiper-inflação" de preços que afeta o país, os venezuelanos vêem-se impedidos de comprar os bens mais básicos, a começar pela alimentação.



Antonio Ledezma lembra ainda a existência de paraísos fiscais que em muito prejudica a economia venezuelana.



O ex-autarca tranquiliza a comunidade de emigrantes portugueses a residir no país e elogia o trabalho e a capacidade de integração. "São tão venezuelanos como nós", afirma.



Sobre as eleições presidenciais do próximo ano, a intenção do Presidente Nicolás Maduro em impedir a participação de partidos que não estiveram no escrutínio anterior se trata de uma ameaça "própria de um ditador".