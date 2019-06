Ex-candidato à presidência guineense alerta para ameaças devido a fragilidade

Lusa02 Jun, 2019, 07:47 | Mundo

Terceiro candidato mais votado nas últimas presidenciais guineenses, realizadas em 2014, Paulo Gomes, antigo administrador do Banco Mundial para 24 países africanos, disse à Lusa não compreender os motivos pelos quais o Presidente do país, José Mário Vaz, ainda não nomeou um novo Governo.

Mais de dois meses após as legislativas, José Mário Vaz ainda não indicou o primeiro-ministro e consequentemente o novo executivo, alegando a existência de divergências entre os partidos no parlamento.

Para Paulo Gomes, perante as ameaças que pairam sobre a Guiné-Bissau, o Presidente do país "devia ter outra preocupação" que não seja os desentendimentos entre os líderes políticos locais.

O economista disse ter informações "muito fortes de certos grupos que estão com planos para desestabilizar vários países no Sahel" entre os quais os da África Ocidental, onde se inclui a Guiné-Bissau, alertou.

"Há ameaças na sub-região. Há centros de vulnerabilidade. A Guiné-Bissau é um dos centros de vulnerabilidade. O Presidente deve entender, precisamente, que a Guiné-Bissau é um dos centros de vulnerabilidade, os outros dirigentes da sub-região não vão deixar que se instale o caos na Guiné-Bissau", sublinhou Paulo Gomes.

Instado a clarificar de que ameaças fala, Paulo Gomes disse tratar-se de "muitos casamentos", nomeadamente o tráfico de droga, crime organizado, fundamentalismo religioso e grupos de bandidos, que, notou, consideram rentável a atividade de desestabilização de países vulneráveis.

Conselheiro dos presidentes Alpha Condé, da Guiné-Conacri, e Paul Kagamé, do Ruanda, e ainda do Fundo Soberano do Gabão, Paulo Gomes afirmou que constata com tristeza que o líder guineense apenas vê o país numa perspetiva interna, sem sequer se relacionar muito com os demais chefes de Estado, quando existem problemas sub-regionais graves que podem afetar o país.

"O Presidente está mais preocupado com rivalidades pessoais de que com ameaças que pairam sobre o país", referiu Gomes, apontando para fatores invisíveis, conjugados com instabilidade governativa e um sistema institucional débil como sendo ingredientes para desestabilizar a Guiné-Bissau.