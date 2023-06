Ex-candidato presidencial colombiano Oscar Ivan Zuluaga envolvido no escândalo Odebrecht

Zuluaga torna-se assim no mais alto político colombiano a ser acusado neste vasto caso de corrupção, que está a envolver praticamente toda a América Latina.

Os procuradores alegam que Zuluaga recebeu ilegalmente 1,6 milhões de dólares (1,48 milhões de euros) do grupo de construção brasileiro Odebrecht para pagar um consultor de comunicação durante a campanha eleitoral.

Apresentado como o herdeiro político o antigo chefe de Estado Álvaro Uribe (2002-2010), Zuluaga ficou em primeiro lugar na primeira volta, mas perdeu na segunda para Juan Manuel Santos. A campanha deste último também está a ser investigada por alegado financiamento da Odebrecht.

Zuluaga será acusado em tribunal de "falsificação de documentos privados, obstrução à Justiça e enriquecimento ilícito", informou o Ministério Público, em comunicado. O filho David Zuluaga, que era também diretor de campanha, será acusado de fraude, acrescentou.

De acordo com o Ministério Público, a Odebrecht pagou os fundos em junho e julho de 2014 para uma conta no Panamá pertencente ao consultor de comunicação brasileiro de Zuluaga, violando a lei colombiana que proíbe o financiamento de campanhas no estrangeiro.

Em dezembro de 2016, o Grupo Odebrecht declarou-se culpado num tribunal dos EUA de pagar mais de 788 milhões de dólares (730 milhões de euros) em subornos a numerosos dirigentes, funcionários públicos e partidos políticos, principalmente na América Latina, para obter contratos públicos.

O escândalo levou à queda de dezenas de políticos no Peru, no Panamá, no Equador, no México, no Brasil e na República Dominicana.