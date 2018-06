Ex-chefe da Mossad diz que esta é "uma organização criminosa"

03 Jun, 2018, 15:13 / atualizado em 03 Jun, 2018, 15:26 | Mundo

Tamir Pardo (esq.), com o chefe do Shin Beth, Yoram Cohen, que alegadamente recebeu ordem para lhe pôr o telefone sob escuta | Ronen Zvulun, Reuters

Tamir Pardo emitiu aqueles comentários numa entrevista realizada na quinta feira num programa da Uvda News, em que classificou a Mossad como "uma organização criminosa com uma licença". E precisou: "A Mossad é uma organização de crime legalizada, essa é a parte mais curiosa".





Na mesma entrevista, Pardo afirmou que em 2011 o primeiro ministro Benjamin Netanyahu dera instruções a um outro serviço secreto israelita, o Shin Bet, para colocar sob escuta o telefone do próprio Pardo e do então chefe de Estado-Maior do Exército, tenente-general Benny Gantz. A ordem estava relacionada com fugas de informação classificada.



Hoje, domingo, ao entrar para uma reunião do Conselho de Ministros, Netanyahu declarou, segundo citação do diário Jerusalem Post : "Há uma coisa que quero deixar clara: a Mossad não é uma organização criminosa. É uma organização gloriosa que está a fazer um trabalho sagrado na batalha contra o terrorismo e contra outras ameaças que pesam sobre Israel, e todos devemos aplaudi-la".







Na variante, preferida pelo Times of Israel , da tradução de hebreu para inglês das afirmações de Netanyahu, este terá dito algo como: "A Mossad não é um sindicato do crime".