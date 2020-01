Ex-chefe rebelde Séléka regressa à República Centro Africana

Michel Djotodia, o único chefe de Estado muçulmano deste país da África Central que ainda sofre com as consequências da guerra civil de 2013, desembarcou de um voo da Royal Air Maroc em Bangui, hoje pela manhã, proveniente de Casablanca via Douala, nos Camarões.

Um jornalista da AFP viu-o quando chegou a um hotel em Bangui, aplaudido por cerca de 30 dos seus apoiantes.

Aos 71 anos, Michel Am-Nondroko Djotodia regressa ao país após seis anos de exílio no Benim e 24 dias depois de após o antigo presidente François Bozizé ter voltado a Bangui.

Michel Djotodia liderou a rebelião dominada pelo movimento muçulmano Séléka, que afastou Bozizé (Cristão).

Posteriormente, Djotodia foi afastado do poder por milícias cristãs no contexto de guerra civil.