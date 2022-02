Ex-comandante das forças armadas timorense formaliza candidatura às presidenciais

", afirmou Vito Simões, porta-voz da "Equipa Vitória de Lere Anan Timur".", considerou depois da apresentação da documentação no Tribunal de Recurso.Simões agradeceu a disponibilidade do Governo e do Presidente da República para acelerar o processo de exoneração de Lere Anan Timur, concluído na semana passada e que permitiu a sua candidatura presidencial.E recordou que a apresentação da candidatura ocorreu num dia histórico, em que se comemoram os 21 anos da transformação das Falintil, braço armado da luta contra a ocupação indonésia, nas atuais F-FDTL, instituições a que Lere esteve ligado desde sempre.A delegação recolheu mais de 20 mil assinaturas de apoio à candidatura, mas "para ajudar e facilitar" o trabalho de verificação, apresentou ao Tribunal de Recurso cerca de 9.400 assinaturas.Entre os muitos apoiantes que convergiram no Tribunal de Recurso estiveram veteranos, jovens e ainda vários militantes da Fretilin, incluindo elementos da equipa de Rui Araújo e José Somotxo, candidatos à liderança do partido.Questionado pela Lusa se a candidatura representa o movimento que quer uma nova liderança na Fretilin, Simões reiterou que Lere Anan Timur se apresenta "" e que "".", afirmou Simões.", disse.Lere Anan Timur deverá fazer um primeiro anúncio público da candidatura em Ainaro, no dia 5 de fevereiro, explicou.Lere Anan Timur foi o décimo candidato a formalizar o seu registo no Tribunal de Recurso, antecipando-se que ainda hoje quatro outros o façam, no que se antecipa será a eleição presidencial mais concorrida de sempre.

O processo de registo de candidaturas termina a 4 de fevereiro e a campanha começa a 2 de março, com a primeira volta marcada para 19 de março.