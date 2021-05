Ex-conselheiro arrasa resposta de Boris Johnson à pandemia

Após abandonar a equipa de Johnson em 2020, Dominic Cummings tornou-se um dos maiores críticos do primeiro-ministro britânico e da forma como Downing Street governou nos primeiros dias da pandemia, descrevendo-a como “desastrosa”.



Cummings, que fazia parte da equipa mais próxima de Boris Johnson durante esse período, acusou o Governo de agir muito lentamente para tentar impedir a disseminação da Covid-19 e os profissionais de saúde de tirarem conclusões erradas sobre a natureza do SARS-CoV-2.



O Executivo de Boris Johnson negou várias vezes as acusações de Cummings publicadas no Twitter e um porta-voz de Johnson afirmou, esta semana, que "em todos os momentos" os responsáveis foram "guiados pelos dados e pelas evidências mais recentes".

A Reuters reuniu as principais acusações que o ex-conselheiro de Boris Johnson fez durante uma comissão parlamentar.



Falha no Governo. Cummings acusou o Executivo de Johnson de falhar com a população ao reagir muito lentamente à disseminação do novo coronavírus, levando a mortes desnecessárias.



“A verdade é que ministros, altos funcionários e conselheiros como eu, ficaram desastrosamente aquém dos padrões que a população tem o direito de esperar do seu Governo numa crise como esta”, afirmou Cummings.



O ex-conselheiro acrescentou: “Gostaria de dizer a todas as famílias dos que morreram desnecessariamente o quanto lamento os erros cometidos e os meus próprios erros”.



Falta de preparação. “O número 10 de Downing Street não estava preparado em fevereiro. Muitas pessoas chave estavam literalmente em estâncias de ski no mês de fevereiro”.



“Não foi até à última semana de fevereiro que houve realmente algum tipo de noção de urgência, eu diria.. em termos de número 10 e gabinete”.



Confinamento tardio. Cummings revelou que Boris Johnson foi informado a 14 de março de 2020 que necessitava de implementar um confinamento, mas o Governo não tinha qualquer plano.



“No dia 14, dissemos ao primeiro-ministro vamos ter que confinar – mas não existe um plano de confinamento, ele não existe”.



O ex-conselheiro citou Helen MacNamara, ex-vice secretária do gabinete, frisando: “Estamos absolutamente tramados… Acho que vamos matar milhares de pessoas”.



Johnson anunciou o confinamento a 23 de março.



Nova gripe suína. Cummings acusou Johnson de minimizar a pandemia, acrescentando que o primeiro-ministro considerou a situação apenas como mais uma história assustadora.



“O pensamento básico era que em fevereiro o primeiro-ministro considerou a situação apenas como uma história assustadora… Johnson descrevendo-a como uma nova gripe suína”.



Cummings recorda que Boris Johnson se ofereceu para receber uma injeção de Covid-19 ao vivo na televisão.



Imunidade de grupo. O ex-conselheiro acusou o Ministério da Saúde de estar confiante de que a imunidade de grupo era inevitável. Porque se o Governo tentasse conter a disseminação da pandemia durante o verão de 2020 a Covid-19 regressava no inverno, colocando os serviços de saúde sob uma grande pressão.



“Em março de 2020, o Governo pretendia estabelecer a imunidade de grupo, com o vírus a disseminar-se pela população para aumentar a resistência geral, até setembro, algo que ninguém achou uma boa ideia”.



O Governo britânico repetiu várias vezes que a “imunidade coletiva nunca foi um objeto político ou parte da estratégia para o SARS-CoV-2”.



Segredo resultou em erro catastrófico. Cummings descreveu o sigilo em torno de decisões importantes do Grupo de Aconselhamento Científico para Emergências como um “erro catastrófico”.



“Acho que não há dúvidas de que o processo era secreto e, no geral, todo o pensamento em torno da estratégia era secreto. Foi um erro absolutamente catastrófico porque significava que não havia um escrutínio adequado”, realçou.



O processo de decidir como lidar com a disseminação da doença nos primeiros dias foi “fechado”, como “uma bolha de pensamento em grupo”.



Ministro da Saúde mentiu. O ex-conselheiro acrescentou que o ministro da Saúde, Matt Hancock, deveria ser repreendido por “mentir” nas reuniões do Governo sobre a pandemia.



